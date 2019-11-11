شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ليلى عز العرب: «بكيت» لما اتفرجت على نفسي في فيلم «سيفان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن تفاصيل تجسيدها شخصية «سيفان»، في الفيلم القصير الذي يتناول قضية مذبحة الأرمن، وذلك خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN».

وقالت «عز العرب»، إنها كانت قد عقدت العزم على عدم الاشتراك في أفلام قصيرة مرة أخرى، حيث إنها شاركت بالكثير من نوعية هذه الأفلام، سواء مشروعات تخرج للطلاب أو أفلام مستقلة، «قولت كفاية»، موضحة أنها ظلت على رأيها في عدم الاشتراك في الأفلام القصيرة إلى أن عُرض عليها دور «سيفان».

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وأشارت إلى أنها وافقت بشكل مبدأي على المشاركة في العمل كونها متعاطفة بشدة مع الأرمن ضد المجزرة التي حدثت لهم، «دي جريمة مثبوته ومحدش بيجيب سيرتها كتير، وعندي تعاطف شديد مع القضية»، مضيفة :«المخرج والمنتج قالوا لي أحنا منقدرش نشوف حد تاني غيرك لشخصية سيفان بطلة الفيلم».

وتابعت :«أول ما قرأت الاسكربت وافقت على الفور، وأنا عندي حاجة عبيطة اوي لما بتفرج على حاجة أنا عملتها بحط نفسي كأني جمهور، فلما شوفت سيفان في السينما عيطت».

فيلم «سيفان» يضم كوكبة متميزة من الفنانين ومنهم ليلى عز العرب وعاطف عبداللطيف وأحمد مندي وقصة الدكتور عاطف عبداللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومنتج فني مينا فوزي وإشراف عام شمس أبوالسعود ومهندس ديكور كريم عبدالنعيم ومدير تصوير مايكل جورجي ومونتاج رامز عاطف وميكساج رفيق جورج واستايلست إيمان مصطفى موسيقى تصويرية طارق عامر وإخراج سيف يوسف.