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تركي آل الشيخ يحذر المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي من المساءلة القانونية

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية ، تحذيرا لمن وصفهم بـ«المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي»، من المساءلة القانونية.

وكتب آل الشيخ، على «تويتر»، الاثنين: «من اللحظة دي أي أحد راح يتجاوز أو يشتكي في وسائل التواصل سنتخذ ضده الإجراءات القانونية»، مضيفا: «باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم».

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وتابع: «أما الدراما والتأليف والإساءة ومحاولة تشويه العمل فغير مقبولة ولن نسكت عنها ولن نأخذها بعد اليوم في حسبان».

وتحدث في تدوينة أخرى عما وصفه بـ«عمليات التشهير والتزييف، التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي».

وكتب: «أنا ترددت بكتابة هذي، لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في «تويتر» اللي بعضه مزيف أو يحارب عمل الهئية لأي سبب».

وتابع: «أعتقد تعرفي توصلي لي أول مسؤولي الهيئة، بعدين حرمتين وبتحملون الهيئة خلافهم. ظاهرة هذي بطلوها لن تؤثر فيني».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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