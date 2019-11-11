شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحذر المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي من المساءلة القانونية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تحذيرا لمن وصفهم بـ«المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي»، من المساءلة القانونية.
وكتب آل الشيخ، على «تويتر»، الاثنين: «من اللحظة دي أي أحد راح يتجاوز أو يشتكي في وسائل التواصل سنتخذ ضده الإجراءات القانونية»، مضيفا: «باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم».
وتابع: «أما الدراما والتأليف والإساءة ومحاولة تشويه العمل فغير مقبولة ولن نسكت عنها ولن نأخذها بعد اليوم في حسبان».
وتحدث في تدوينة أخرى عما وصفه بـ«عمليات التشهير والتزييف، التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكتب: «أنا ترددت بكتابة هذي، لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في «تويتر» اللي بعضه مزيف أو يحارب عمل الهئية لأي سبب».
وتابع: «أعتقد تعرفي توصلي لي أول مسؤولي الهيئة، بعدين حرمتين وبتحملون الهيئة خلافهم. ظاهرة هذي بطلوها لن تؤثر فيني».
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