شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الاستشاري الصيني: سأحرص على توضيح صورة الإسلام التي عرفتها من شيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاثنين، وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة.

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الدول مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي داخل شعوبها، وفي نفس الوقت عليها واجب إتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفًا أن مصدر الفكر المتطرف في بعض الدول هو التعليم الخاطئ والتفسير المغلوط لبعض النصوص الدينية، وهو ما يعمل الأزهر على مواجهته والتصدي له.

وأكد شيخ الأزهر أنه لا يمكن إلقاء اللوم على العالم الإسلامي وحده في انتشار الأفكار المتطرفة، حيث أن هناك أجندات وسياسات دولية تستخدم الفكر المتطرف لتغذية الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل فرض هيمنتها وتحقيق أهداف السيطرة على المنطقة، مبينًا أن المسلمين هم أكثر ضحايا الإرهاب الذي يلصقه البعض بالإسلام.

وأوضح «الطيب» أن الأزهر الشريف يبذل جهودًا على المستوى المحلي والدولي لمواجهة التطرف ونشر الفكر المعتدل وقيم التعايش والسلام، مثل تأسيس بيت العائلة المصرية لتحقيق التعايش في مصر، ومد جسور الحوار مع كبرى المؤسسات الدينية حول العالم، وفي مقدمتها الفاتيكان، حيث وقع الأزهر مع الفاتيكان وثيقة للأخوة الإنسانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تؤكد أن كل البشر أخوة مهما اختلفت أفكارهم وعقائدهم وأديانهم.

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وشدد شيخ الأزهر على أن السبيل الوحيد لمواجهة التطرف هو نشر منهج الأزهر المعتدل، من خلال إرسال الطلاب للدراسة في الأزهر في مراحله المختلفة، أو تدريب الأئمة في برنامج خصصه الأزهر للأئمة الوافدين، لتدريبهم على قضايا التعدد والتعايش وترسيخ مفهوم المواطنة الذي يعتبره الأزهر الرابط الذي يجب أن يحقق التماسك بين المواطنين في الدولة الواحدة.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن شيخ الأزهر له رمزية كبيرة لدى جميع المسلمين في العالم، كما يعتبر الأزهر منارة العالم الإسلامي، ولديه مصداقية كبيرة جدًا لدى جميع الدول والشعوب، بسبب منهجه الوسطي وجهوده في مواجهة التطرف.

وأشاد يانج بفكر شيخ الأزهر وخطابه الذي يربط بين الدين والمواطنة والإنسانية، مبينًا أنه عند عودته للصين سيعمل على توضيح صورة الإسلام التي عرفها من الإمام الأكبر، كما سيحرص على إرسال الأئمة الصينيين للتدرب في الأزهر على مواجهة التطرف والإرهاب وترسيخ قيم المواطنة.

ودعا رئيس المجلس الاستشاري الصيني شيخ الأزهر لزيارة الصين وزيارة المراكز الإسلامية والالتقاء بالقيادات الدينية الصينية.

وفي نهاية اللقاء، قدم شيخ الأزهر لعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية، وكتاب مؤتمر الأزهر العالمي للمواطنة.