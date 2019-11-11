شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل متهمين بإحداث تلفيات بزجاج قسم الاستقبال بمستشفى الزقازيق العام بكفالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق بالشرقية، إخلاء سبيل متهمين بإحداث تلفيات بزجاج قسم الاستقبال بمستشفى الزقازيق العام، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.

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كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الزقازيق تلقت بلاغًا من مدير مستشفى الزقازيق العام، يفيد بتعدي أشخاص من أسرة أحد المرضى لفظياً على الأطباء، وإحداث تلفيات بزجاج قسم الاستقبال.

وأفاد البلاغ بأنه فور استقبال أحد المرضى بمستشفى الزقازيق العام، والذي تم احتجازه لإجراء عملية الزائدة، إلا أن مرافقيه قرروا المغادرة والتوجه إلى مستشفى خاص دون الحصول على إذن خروج، وبعد فترة وجيزة عادوا به مجددا إلى المستشفى، وعند مطالبتهم بحجز تذكرة جديدة، رفضوا بدعوى وجود تذكرة مسبقة للمريض، ثم تطور الأمر للتعدي اللفظي على الأطباء وإحداث تلفيات بزجاج قسم الاستقبال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.