شكرا لقرائتكم خبر عن الديهي: عدد المساجين بالنسبة للسكان يليق بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي وجه بدمج مساجين مصر ضمن مبادرة 100 مليون صحة وفيروس سي، وتم مسح جميع السجناء داخل السجون ضمن هذه الحملات.

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وأكد «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، الاثنين، أن أحد المساجين حصل على رسالة الدكتوراه داخل السجن، وهناك 8215 شخصا حصلوا على شهادة محو أمية داخل السجون، وتم إنشاء 3 مدارس صناعية داخل قطاع السجون، لتعليم المساجين الحرف المختلفة وعدم العودة للجريمة مرة أخرى.

وأوضح أن عدد المساجين في مصر 114 ألف سجين، 84 ألفا منهم صدرت أحكام نهائية ضدهم، و30 ألف حبس احتياطي وفقًا للقانون، من بين 100 مليون مواطن، أي بنسبة 0.1% من عدد المواطنين، معقبًا: «عدد المساجين في مصر بالنسبة لعدد السكان يليق بمصر، ويؤكد أننا كويسين وحلوين»، مشددًا على أنه من بين كل 100 ألف مواطن أمريكي هناك 700 سجين، ومصر تعتبر من أقل دول العالم في عدد المساجين، بينما أمريكا من أعلى دول العالم في عدد المساجين.

ونوه إلى أن تركيا بها 390 سجنًا، وتبني 126 سجنًا جديدا، بينما في مصر يوجد 60 سجنًا فقط، متسائلًا: «أين المساجين السياسيين في مصر؟»، مشددًا على أنه لا يوجد مواطن مصري داخل السجون نتيجة أفكاره السلمية حتى لو كانت معارضة، وإنما يتم سجن من يحول هذه الأفكار لعنف وبلطجة على الأرض، ولا يوجد في مصر سجين رأي أو سجين سياسي واحد.