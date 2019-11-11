شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرّم مديري إدارات الديوان العام الحاصلين على دورة «الجدارات الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديري إدارات الديوان العام الحاصلين على دورة الجدارات الإدارية للقيادات، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بمنحهم شهادات تقدير تشجيعاً لهم وتقديراً لما قدموه من أداء متميز خلال مشاركتهم في فعاليات الدورة التدريبية، لتطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وطالب المحافظ المكرمين بتطبيق ما تم دراسته خلال الدورة التدريبية، والتي شملت تعلم مباديء الإدارة، والقيادة وبناء فريق العمل، وإدارة الوقت والإجتماعات، وإدارة الصراع في بيئة العمل والتغيير والتخطيط الإستراتيجي، لينعكس على تحسين مستوى أداء العاملين بمنظومة العمل.

كما كرم محافظ الشرقية، فريق العمل المشارك والمشرف على الدورة، وهم الدكتورة ناهد مصطفى، مدرب دولي معتمد وإستشاري تنمية موارد بشرية، وفخري عبدالعزيز المشرف على مركز التدريب الإداري بالمحافظة، والدكتور محمود الوجيه مدرب بمركز التدريب الإداري، بمنحهم شهادات تقدير مقدما لهم الشكر على ما قدموه من معلومات هادفة، أثرت بيئة العمل لتطوير المنظومة وتحسين مستوي أداء العاملين.

وأكد المحافظ أن الهدف من الدورات تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين، والتدريب على إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثه، لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة، وتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطن الذي يأتى في قلب عملية الإصلاح الإداري.