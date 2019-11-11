شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: التعديات على الأراضي الزراعية جريمة في حق الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة في حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسؤولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسؤول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بمختلف جهات الولاية.

Advertisements

وقال المحافظ -بحسب بيان الاثنين- إن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وصرح بأنه مع انطلاق الموجه الـ14 تمت إزالة 44 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1370م2 وإزالة 75 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 8483 م2 وذلك بمدن بنها وقليوب وحى شرق شبرا الخيمة، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.

وأضاف أن الإزالات سوف تشمل الحالات التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلب تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلبات ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بعدم مطابقتها للشروط وغير قابلة للتقنين.