شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إلغاء حفل سليم سحاب حدادًا على وفاة طالبة الطب البيطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلغاء حفل المايسترو سليم سحاب، الاثنين، والحفل الفني لكلية الزراعة، وحفل الفنان علي الهلباوي، والذي كان من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل؛ وذلك حدادًا على الطالبة لمياء محمد السيد الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، والتي توفيت أمس بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بالجيزة نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

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