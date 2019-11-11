شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يفحص طفلا أثناء مروره المفاجئ على وحدة صحية بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاثنين، العاملين بوحدة طب الأسرة بالولجا، التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، للاطمئنان على إنتظام سير العمل، ومدي الخدمة الطبية الأساسية المقدمة بالوحدة من تطعيمات، وخدمات طب الأسنان وتنظيم الأسرة، ورعاية الأم والطفل.

وتابع وكيل الوزارة، الترددات على الوحدة ومؤشرات الأداء، وتلاحظ وجود طفل يعاني من احتقان بالحلق، والتهاب باللوزتين، وقام وكيل الوزارة بنفسه بتوقيع الكشف الطبي عليه، وصرف العلاج اللازم له من الوحدة.