شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «زراعي بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارت إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين هم: محمد رضا بكرى سائق، ومقيم بمركز ببا، مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وصباح إبراهيم حسن، 21 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وزينب سيد عبدالرحيم، 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وداليا محمد على، 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وصفاء سيد عبدالرحيم، 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية كفر درويش بمركز الفشن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.