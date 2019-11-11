شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية تحذر من تناول «المكملات» بدون إشراف طبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية وعضو الاتحاد الأوروبي للتغذية الإكلينيكية، إن أي شيء سواء أكل أو شرب يتناولها الإنسان تغير في الخلايا داخل الجسم، مشيرًة إلى أن هذه الأشياء في حالة كونها مضرة وتم استخدامها بشكل مستمر وعلى المدى الطويل من الممكن أن تتسبب في مشكلات كبيرة ومنها الأورام السرطانية.

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وأضافت «حسين» في حوارها لبرنامج «حديث المساء» على فضائية «إم بي سي مصر»، الاثنين، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز أن المكملات الغذائية في حالة استخدامها بشكل خاطئ وبدون إشراف طبي وبطريقة خاطئة وجرعات خاطئة وغير مناسبة قد تسبب أورام سرطانية، موضحة أن المكملات الغذائية تعتبر أدوية ولا يمكن لشخص شراء دواء لنفسه ويحدد جرعتها بنفسه.

وأشارت إلى أن المدربين وظيفتهم عمل التمارين الرياضية وتحسين اللياقة البدنية وليس كتابة الأدوية والمكملات الغذائية التي تؤثر على الإنسان وجهازه العصبي، فهي وظيفة الطبيب وليس الصيدلي أو المدرب.

وأكدت أن المكملات الغذائية لها أنواع وفئات كثيرة ومنها الضار وغير المضر ومنها المناسب لأشخاص وغير مناسبة لأشخاص آخرين