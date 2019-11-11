شكرا لقرائتكم خبر عن توأمة بين «عين شمس» ومستشفى رويال برومبتون بلندن في مجال جراحات عيوب القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ودافيد شرمبتون مدير العلاقات الدولية بمستشفي رويال برومبتون، الرائدة في مجال جراحات وأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية، اتفاقية تؤامة، بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأوليفر ريتشارد ممثل السفارة الإنجليزية بالقاهرة، والدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات، ولفيف من أساتذة جراحة وأمراض القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية.

وتعد هذه التؤامة الأولى من نوعها في هذا المجال، وهي ممولة من البنك الأهلي المصري بثلاثين مليون جنيه، حيث يتعاون الجانبان في مجال علاج انسلاخ وتمدد الشرايين المركزية والتدخلات المحدودة لعلاج العيوب الخلقية المعقدة وأمراض صمامات القلب، وذلك من خلال تدريب أطباء جراحة القلب وأمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير والرعاية المركزة، فضلاً عن تكوين فرق عمل متكاملة من جميع التخصصات لتقديم أحدث ما وصل إليه العلم في مجال تلك الأمراض المعقدة، بالإضافة لتدريب الكوادر المساعدة من فنيين وتمريض في الداخل والخارج لاستكمال المنظومة العلاجية وسيتوج هذا التعاون الإكلينيكي بتعاون أكاديمي ممثل في عمل أبحاث مشتركة ونشرها في أكبر المجلات العلمية المتخصصة.