شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان إصابته بالبهاق.. نقيب الموسيقيين يوجه رسالة لـ رامي جمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة للمطرب رامي جمال، بعد إعلان الأخير عن إصابته بمرض «البهاق»، حيث قال «يا رامي خد مني نصيحة من أخ كبير ليك بلاش تلتفت للناس، ربنا لما يبتلي إنسان يبقى بيحبه».

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وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية، أنه يريد من رامي جمال عدم الابتعاد عن الجمهور، أو يشعر بالإحباط، واعدًا إياه بأن يصطحبه الحفل القادم لـ«شاكر» وأن يقوم بالغناء معه على المسرح.

وتابع :«هتطلع تغني معايا، إنت فنان جميل، ومحترم أوعى المرض يخليك تحس إنك أقل من أي حد، ده حب من ربنا انه عاوز يحس منك الصبر والتحمل، وإن شاء الله هتخف وهترجع زي الفل».

كان المطرب رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، وذلك خلال حسابه الشخصي على موقع فيس بوك بقوله: «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة».