شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر لـ «رامي جمال»: «البهاق لن يعيق أدائك الفني إطلاقا.. هتبقى زي الفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، استاذ الأمراض الجلدية، إن مرض «البهاق» هو مرض مناعي ناتج من زيادة إفرازات الجهاز المناعي للجسم، حيث إن الجهاز المناعي مهمة عملة هو محاربة الميكروبات التي تدخل جسم الإنسان من خلال إفراز أجسام مضادة لهذه الميكروبات، موضحًا أن زيادة إفرازات الجهاز المناعي للجسم يجعل بعض الأجسام المضادة تذهب للخلايا الصبغية، التي تُعطي للجسم لونه.

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن تأثير نشاط الجهاز المناعي على الخلايا الصبغية يجعل ألوان أجزاء من الجسم تترك فراغًا، ولكنه مرض غير معدي نهائيًا وليس له علاقة بتناول أطعمة معينه كما أنه ليس له أي مضاعفات، ويجب التعامل مع المريض بـ «البهاق» بشكل طبيعي للغاية، كما أنه ليس له تأثير على الكبد أو الكلى.

ووجه استاذ الأمراض الجلدية، رسالة للفنان رامي جمال، الذي أعلن عن إصابته بـ«البهاق»، حيث قال «يارامي متحرمش جمهورك من أغانيك، المرض لا يعيق إطلاقًا أداء عملك، كل شيء له علاج، والعلاج منذ 5 سنوات اختلف عن العلاج من سنة، اختلف عن العلاج دلوقتي، وإن شاء الله هيخف ويبقى زي الفل».