شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس مطاى تدخل المرحلة الثانية من برنامج البابا تواضروس التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت كنائس ايبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، أعمال تقييم المجموعة الرابعة عشرة من مدربى ومتدربى برنامج البابا تواضروس التدريبى، حيث حل متدربو مطاى ضيوفًا على كنائس الشرقية.

شارك فى المجموعة الرابعة عشرة 18 مدربا و 110 متدربين قدموا 18 ورشة تدريبية، وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ألف معلم كنسي إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.

ومن المنتظر أن تستمر أعمال لجان التقييم بعدد من الإيبارشيات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثانى الشهر المقبل.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ألف معلم كنسى إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.

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