شكرا لقرائتكم خبر عن عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارسل مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى عريضة ، بتوقعاتهم للرئيس دونالد ترامب يعبرون فيها عن رفضهم لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض المقرر لها بعد غد الأربعاء.



العريضة

وجاء فى العريضة ،أن عدوان الجيش التركى على شمال سوريا كان له عواقب وخيمة على الأمن القومي الأمريكي ، وأحدث انقسام عميق فى الناتو، وخلف كارثة إنسانية على الأرض.

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التوقيعات

وأكد أعضاء الكونجرس فى العريضة ، أن القوات التركية قتلت مدنيين وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وتسببت فى تهجير الآلاف من منازلهم .