شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الهجوم التركى على الدوحة بسبب سوريا حيلة مفضوحة لابتزاز الحمدين.. تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. مسؤول قطرى يتعهد بتقديم تسهيلات خاصة لرجال الأعمال والشركات التركية.. تسريب صوتى يفضح تسلط أردوغان وطرده إعلاميا معارضاً لسياساتهً. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الهجوم التركى على الدوحة بسبب سوريا حيلة مفضوحة لابتزاز الحمدين.. تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. مسؤول قطرى يتعهد بتقديم تسهيلات خاصة لرجال الأعمال والشركات التركية.. تسريب صوتى يفضح تسلط أردوغان وطرده إعلاميا معارضاً لسياساتهً

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