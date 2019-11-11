"إطلاق نار بطوخ وكواليس انتحار سائق السلام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير في السلام

ضبطت قوات الأمن، هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير، في منطقة السلام.

وتمكن المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث السلام أول، والرواد مصطفى أبو الفضل ومحمد جعفر وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم، من ضبط "م. م"، عاطل، مقيم في السلام، أصل بلدته مركز زفتى / غربية ، بعد هروبه من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011.

9 فبراير.. طعن المتهمين في قضية "داعش مطروح" على أحكام الإعدام والسجن

حددت محكمة النقض، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 25 نوفمبر، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي.

"إسفكسيا الخنق ورمال في الفم".. حلم الثراء يودي بحياة شاب داخل حفرة بسقارة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مصرع شاب انهارت عليه رمال حفرة في أثناء تنقيبه عن الآثار في المنطقة الأثرية بالجيزة، اليوم الاثنين.

البداية تعود إلى استدعاء أسرة الشاب "سيد أبو هاشم" 20 سنة، مفتش الصحة بقرية أبو صير بمركز البدرشين، لتوقيع الكشف الطبي على نجلهم المتوفى، ومنحهم تصريح بالدفن، لكنه لاحظ وجود آثار خنق، ورمال داخل فمه، فأبلغ الجهات المختصة.

"الجنايات" تؤجل محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة غد الثلاثاء؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

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مصرع شاب داخل حفرة في المنطقة الأثرية بسقارة

لقي شاب مصرعه إثر انهيار رمال حفرة عليه في أثناء تنقيبه عن الآثار في المنطقة الأثرية بالجيزة.

تلقى مدير إدارة تأمين المنطقة الأثرية إشارة من شرطة النجدة بانهيار حفرة في منطقة سقارة ووجود حالة وفاة.

"الدنيا بتخوف أكتر من الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة لسائق انتحر بالسلام

صرّحت نيابة السلام الجزئية، اليوم الإثنين، بتشريح جثة سائق "توك توك" انتحر شنقًا داخل منزله بالسلام، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول شخص، حاصل على دبلوم، متوفى صحبة شقيقه (عامل) وبعض من أصدقاء المتوفى.

هشم رأس شقيقه ودفنه تحت سلم المنزل: "بيخوني مع مراتي وشوفت الفيديو"

جريمة قتل بشعة شهدتها قرية بهرمس، بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حيث أقدم نقاش على قتل شقيقه، بأن هشم رأسه بـ"شاكوكش" ثم دفن جثته أسفل سلم العقار سكنه؛ بسبب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، ووجود مقطع فيديو فاضح يجمعهما سويًا.

3 حبال وملابس مبللة.. ملابسات مصرع طالبة طب بيطري من الطابق السادس

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مصرع طالبة سقطت من الطابق السادس بمدينة الطالبات، فجر الاثنين.

تلقى العقيد محمد سلامة، مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا بسقوط إحدى الطالبات من نافذة غرفتها بمدينة الطالبات في ميدان الجيزة.

استشهاد خفيرين ومدني في إطلاق نار بطوخ

أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، استشهاد خفيرين (نظاميين) ومواطن، إثر إطلاق نيران من قبل مجهولين (حتى الآن)- خلال تواجدهم بمنطقة زراعية بقرية كفر الحصافة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.