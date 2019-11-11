ضبط تاجر "هيروين" بحوزته 7 لفافات في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت قوات الأمن، تاجر مخدرات بحوزته 7 لفافات من مخدر الهيروين، في منطقة حداق القبة.

وتمكن المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، والنقيب أحمد عريان، معاون المباحث، من ضبط "م. ع"، عاطل شهرته "بالو"، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات، وبحوزته 7 لفافات بداخلها مسحوق الهيروين المخدر، و520 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، والنقيب حسام فؤاد، رئيس العمليات، إلى النيابة العامة.