"رفض دفع الغرامة".. "النقل" تُعلق على واقعة قفز شاب من قطار كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن مصرع شاب، الاثنين، إثر قفزه من قطار "كفر الزيات- طنطا" بمحافظة الغربية، ما أدى لإصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، أدت إلى الوفاة.
وأكد المصدر- فضل عدم نشر اسمه- لـ"الخليج 365"، أن مشادة كلامية نشبت بين الراكب وكمسري القطار بسبب تدخين الراكب "سيجارة" داخل القطار، فيما تحرك الكمساري لتحرير محضر بالواقعة أو تسليمه للشرطة، بعد رفض الراكب دفع غرامة التدخين.
وذكر المصدر، أنه اعتراضًا على تحرير المحضر برقم ٩/٩٩٣، ألقى الراكب بنفسه من القطار المتحرك.
كانت محافظة الغربية قد شهدت قبل أيام، وفاة شاب وإصابة صديقه عقب إجبار الكمسري لهما علي القفز من القطار في محطة دفرة بسبب عدم حملهما تذكرة القطار.
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