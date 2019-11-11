قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراة للعمل بالقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة، بالصفة العسكرية، في جميع التخصصات الطبية دفعة مارس 2020.
ونشر العقيد تامر الرفاعي على صفحته الرسمية بـ"فسبوك" فيديو يوضح إجراءات الكشف الطبي، وبعض العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة.
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