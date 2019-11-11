أخبار مصر | مصطفى مدبولي يبحث مع وانج يانج سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين مصر والصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى مدبولي يبحث مع وانج يانج سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين مصر والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد مدبولي اعتزاز مصر بالشراكة القائمة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق. وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة الصين في نوفمبر 2018 للمشاركة في معرض الصين الدولى للواردات "CIIE" بشنغهاي، وافتتاحه الجناح المصري باعتبار مصر ضيف شرف المعرض بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلي العلاقة الوطيدة التي تربط قادة البلدين وخصوصية علاقات التعاون الثنائي، وهو ما يتجلى في مواقف الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الحيوية للبلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر علي الاستفادة من الخبرة الصينية خاصة في المجالات التكنولوجية المتطورة، مشيراً إلي أنه جار استكمال إنشاء "مركز تجميع واختبار الاقمار الصناعية" الذى يعُد أول مركز متخصص في المنطقة العربية، كما عبر مدبولي عن تقدير مصر لاستعداد الجانب الصيني لنقل التكنولوجيا المتطورة بمجالات التعاون ذات الأولوية.

وأكد مدبولي تقديرنا للاستثمارات الصينية القائمة وتطلعنا لزيادتها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أن الصين تُعد المستثمر الأول بتلك المنطقة في إطار تأسيس "شركة تيدا – منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر".

وفي إطار كون الصين الشريك التجاري الأول لمصر، فقد تم التأكيد ايضاً خلال اللقاء على أهمية بذل مزيد من الجهد المشترك لتقليص الفجوة بالميزان التجاري عن طريق زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الصين.

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بنجاح القمة الأخيرة لمنتدى تعاون الصين مع إفريقيا التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في سبتمبر 2018، مشيراً إلى تطلعنا للتعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ عدد من مشاريع الربط الإقليمي الأفريقية وفي مقدمتها مشروع الربط البرى بين القاهرة وكيب تاون، والربط بين بحيرات فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، والذى يأتي بدوره لخدمة عملية الربط الإقليمي بمبادرة الحزام والطريق.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسعي لإستلهام التجربة الصينية الناجحة في التنمية، بما يمكننا من زيادة معدل النمو، وتحقيق التطور الصناعي والتكنولوجي، ورفع مستوي المعيشة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المسئول الصيني أعرب عن سعادته بإتمام الزيارة التي تعد الأولي لرئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الإستشاري السياسي إلي مصر منذ 20 عاماً، وأشاد بالدور المحورى الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلي أنه التقي الرئيس السيسي صباح اليوم، كما التقي بالدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأسعده كثيراً ما قالاه بشأن تحقيق مصر معدل نمو بلغ 5,3% العام الماضي، وإستمرار معدل النمو في الإرتفاع خلال العام المالي الجارى، وهو ما اعتبره المسئول الصيني نجاحاً لافتاً يستحق التقدير، لاسيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من انكماش.

وأضاف أن الصين مهتمة بزيادة حجم إستثمارات الشركات الصينية في مصر، مستعرضاً نماذج من المشاركات الصينية المهمة في مشروعات قومية ومنها منطقة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية.

وأشار المسئول الصيني إلي انه سوف يلتقي غداً بممثلي الشركات الصينية العاملة في مصر، للتعرف علي جوانب الأعمال التي يقومون بها، وما إذا كانت لديهم أية مطالب أو مقترحات لرفعها للمسئولين المصريين. وقد عقب رئيس الوزراء بالترحيب بتلقي تقرير حول هذا الاجتماع، وما إذا كان هناك أية مشكلات تواجه الشركات الصينية للعمل علي حلها فوراً، وتيسيير الإجراءات الإستثمارية الخاصة بهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه فيما يخص العمل علي زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الصين، فقد رحب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الإستشاري السياسي الصيني، بقيام الصين بدعم جهود الترويج للمنتجات المصرية في الصين، من أجل المساهمة في زيادة حجم الواردات الصينية من تلك المنتجات.

كما أشاد المسئول الصيني بزيادة حجم السياحة الصينية الوافدة إلي مصر بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أنها سوف تشهد مزيداً من الزيادة خلال الفترة القادمة.

واختتم المسئول الصيني حديثه بالتأكيد علي محورية دور مصر في العالمين العربي والإسلامي، وكذا أهميتها كشريك مهم للصين في مبادرة الحزام والطريق، مؤكداً حرص الصين علي البناء علي ما حققته العلاقات الثنائية مع مصر، بما يعود بالنفع علي شعبي البلدين.