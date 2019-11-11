أخبار مصر | الأوقاف تنهى خدمة إمام وخطيب بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنهى خدمة إمام وخطيب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة عبد القادر محمد المهدي محمد صالح إمام وخطيب بأوقاف القاهرة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية نظرًا لانقطاعه عن العمل.

وحددت وزارة الأوقاف أنه من اليوم لا علاقة له بالوزارة، منبهة على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

