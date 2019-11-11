شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحركة فتح: العودة إلى نهج «ياسر عرفات» السبيل الوحيد للخروج من «التيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيا الدكتور رامي فارس، قيادي بحركة فتح، الذكرى الـ15 لرحيل الشهيد ياسر عرفات، حيث ذكر أن الاحتفال بذكرى استشهاد عرفات أعاد للقضية الفلسطينية حضورها من الجديد، ويحب العمل على العودة إلى نهج عرفات الذي كان دائما يدعو إلى الوحدة الوطنية.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، التي تُعرض على شاشة «TeN»، أن عرفات كان دائما ما يؤكد أن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، ولكن حال مغادرتنا هذا النهج دخلت القضية الفلسطينية في «التيه» حتى الآن.

وأشار القيادي بحركة فتح إلى أن المطلوب الآن من الفصائل الفلسطينية المختلفة هو اتباع نهج ياسر عرفات والمحافظة على الوحدة الوطنية والعودة إلى الكلمة الواحدة التي ظل ياسر عرفات يرسيها في الشعب الفلسطيني.