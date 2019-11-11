شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر: رامي جمال يحتاج 6 أشهر للشفاء نهائيًا من مرض البهاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن مرض البهاق مناعي وليس معديًا على الإطلاق، ولا توجد له أي مضاعفات، مؤكدًا أن هناك علاجا يشفي من هذا المرض بشكل تام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز أن هناك عددا من الحالات تم شفاؤها نهائيًا من مرض البهاق، بعد المداومة على العلاج، لافتًا إلى أنه يتم إعطاء المريض أدوية حديثة تعمل على ضبط الجهاز المناعي، لتعود من جديد الخلايا الصبغية لتكون اللون الطبيعي.

وأكد الناظر أن فترة العلاج من مرض البهاق تتراوح ما بين 6 و8 أشهر، وبعدها يتم شفاء المريض بشكل تام ونهائي.