شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنجح في الوصول للطفلة مريم مريضة السرطان وتعيدها للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في الوصول إلى الطفلة مريم مريضة السرطان، التي كانت تتواجد برفقة والديها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن يتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

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وأضاف «يونس» عبر حسابه على الفيس بوك أن الطفلة تتلقى العلاج حاليًا بعد عودتها مجددًا للمستشفى الذي كانت تعالج فيه.

كانت والدة الطفلة قد اصطحبت ابنتها صباح أمس، وخرجت بها من المستشفى، دون أن يدرى بها أحد، وعلى الفور تم عمل محضر هروب من المستشفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد علمه بقصة الفتاة، قد كلف مستشاره لشؤون الصحة بسرعة التحرك لعلاج الطفلة ومساعدة أسرتها، وتم نقل البنت إلى مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، ووضعت تحت الرعاية الطبية من الجميع، وبدأت مراحل العلاج، قبل أن تقوم والدتها بإخراجها.