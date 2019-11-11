شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «صرخة طفل»: أعدنا 15 طفلًا لأسرهم خلال سنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عيد حسني، مؤسس صفحة «صرخة طفل»، إنه قام بتأسيس الصفحة منذ 4 سنوات لأنه كان يعيش داخل دار أيتام وعانى كثيرا بسبب القسوة والجحود اللذين تعرض لهما من قبل القائمين على دار الأيتام، علاوة على تعرضهم للضرب مرارا وتكرارا ومعاملتهم بطريقة غير آدمية، ولذلك قام بتأسيس الصفحة دعما منه لكل الأطفال الحدث والذين يعيشون في دور أيتام.

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وأضاف «حسني»، خلال لقائه ببرنامج «حواديت شارعنا»، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، أن فكرة الصفحة تتمثل في إعادة البحث مرة أخرى عن أهالي الأطفال الموجودين في الشوارع وهم في سن الصغر، علاوة على مساعدة الأطفال المفقودين والأيتام في توصيل صوتهم في أي مشاكل قضائية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحامين يتعاونون معهم ويتطوعون للدفاع عن هؤلاء الأطفال وتوصيل صوتهم للمسؤولين، لافتا إلى أنهم ينزلون الشارع يوميا للبحث عن الأطفال المفقودين لأنهم يشعرون بمعاناتهم جيدا.

وأوضح أنهم لا يعملون فقط على دور الأيتام التي تعاني من مشكلات ومهازل؛ بل يعملون أيضا على دور الأيتام الجيدة التي تُعامل الأطفال معاملة حسنة، مشيرا إلى أن عدد المتطوعين في الصفحة وصل إلى 2000 متطوع ويقومون بالبحث عن الأطفال المفقودين بصفة مستمرة وينفقون من أموالهم الخاصة.

وأشار إلى أنهم أعادوا 15 طفلا لأهاليهم خلال سنتين، موضحا أنهم يتعاملون مع الأقسام بصفتهم مسؤولين في شبكة الدفاع عن الأطفال ويقومون بعمل محاضر البحث عن المفقودين بأساميهم.