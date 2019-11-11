شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: سجن مزرعة طرة تحول إلى ملاعب وحدائق ومطاعم وعيادات متخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل زيارة السجون اليوم برفقة عدد من النواب والصحفيين والإعلاميين، على هامش المشاركة في المنتدى الثالث للسجون المصرية.

وأضاف بكري خلال تغريدة على «تويتر»، أن «هناك العيادات المتخصصة، الأطعمة، الأسرة، الحدائق، الملاعب، التقينا المساجين، هذه هي الصورة الحقيقية، هناك من لا يريد أن يعرف أو يرى، اتهامات ظالمة وأكاذيب لا تنتهي والهدف هو الوطن، إنهم يتحدثون باسم جماعات الإرهاب التي تقتل في ظل حماية من بعض هذه المنظمات والهيئات».

وقال بكري: «قمت اليوم مع وفد من النواب والصحفيين والإعلاميين بالمشاركة في المنتدى الثالث للسجون المصرية، وقمنا بزيارة سجن مزرعة طرة، وقد هالني هذا التطوير الذي شهده هذا السجن الذي سجنت فيه أنا وشقيقي محمود في قضية نشر عام ٢٠٠٣، العنبر تحول إلى مستشفى رائع، الأجهزة الطبية، الأدوية».