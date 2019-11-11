شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الشيخ رمضان عبدالمعز للموظفين: «بلاش تفسّحوا الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، رسالة إلى الموظفين، مفادها أن ييسروا على الناس ويساعدوهم في قضاء حوائجهم، قائلا: «هذه رسالة عامة لكل الناس خاصة للموظفين، متتعبوش الناس معاكم ويسروا لهم».

وتابع «عبدالمعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين: «بلاش تفسّحوا الناس، واقضوا مصالحهم، بما لا يخالف القانون، وهتاخدوا أجر عظيم على اللى بتعملوه، كونوا من عباد الله الذين اختصهم بقضاء حوائج الناس».