شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الشيخ رمضان عبدالمعز للموظفين: «بلاش تفسّحوا الناس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجّه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، رسالة إلى الموظفين، مفادها أن ييسروا على الناس ويساعدوهم في قضاء حوائجهم، قائلا: «هذه رسالة عامة لكل الناس خاصة للموظفين، متتعبوش الناس معاكم ويسروا لهم».
وتابع «عبدالمعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين: «بلاش تفسّحوا الناس، واقضوا مصالحهم، بما لا يخالف القانون، وهتاخدوا أجر عظيم على اللى بتعملوه، كونوا من عباد الله الذين اختصهم بقضاء حوائج الناس».
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