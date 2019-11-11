شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «صرخة طفل»: تلقينا عدة شكاوى بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عيد حسني، مؤسس صفحة «صرخة طفل»، إنه يصل إليهم بصفة مستمرة بعض المشكلات المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا من قبل المشرفين الذي يعملون بدور الأيتام، مشيرا إلى أن 55% من العاملين بدور الرعاية يكونون غير مؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال وبالتالي يتعاملون مع الأطفال المودوعين بدور الرعاية على أنهم نكرة المجتمع «ومحدش هيسأل عليهم».

وأضاف «حسني»، خلال لقائه ببرنامج «حواديت شارعنا»، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، أنهم تقدموا ببلاغات للنيابة بخصوص حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ويتم التحقيق فيها وتم حبس عدد من المشرفين الذين يستعلون الأطفال جنسيا، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهي تولي رعاية خاصة وأهمية كبيرة بالأطفال الأيتام والمودوعين بدور الرعاية، موضحا أنهم يتعاونون مع وزارة التضامن بشأن الشكاوى بصفة مستمرة ويتلقون كل أوجه الدعم المطلوب.