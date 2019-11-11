شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صابر زكى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها، أنه من المنتظر خلال هذه الفترة أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد لمناطق من جنوب الصعيد .

وكشفت الهيئة أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع اعتبارا من يوم الجمعة المقبل أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار مع استمرار فرص سقوط الأنطار المتوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 ل 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

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وناشدت هئية الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة .

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كالاتى :

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 29 إلى 25 درجة

- السواحل الشمالية الغريية من 30 إلى 25 درجة

- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 32 إلى 27 درجة

- محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 28 درجة

- محافظات جنوب الصعيد من 34 إلى 33 درجة

- محافظات جنوب سيناء من 33 إلى 32 درجة

وأهابت هيئة الأرصاد بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات .