اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الاثنين، توجيه الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، وتحذير هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة، ومقتل خفيرين ومواطن برصاص أطلقه مجهول فى القليوبية، ووفاة علاء علي مهاجم الزمالك السابق.



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