شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم حاليا بتكثيف الحملات الرقاببة على الأسواق للتأكد من جودة المتتجات المطروحة للمواطنين وكذلك أيضا التأكد من عروض تخفيضات السلع والمنتجات التى يعلن عنها بعض التحار والمتتجين ومن يثبت إعلانه عن عروض وهمية يتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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وأضاف اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بجانب استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال التواصل مع الشركات والجهات المشكو فى حقها، بالإضافة إلى التصدى لأى شخص يحاول التلاعب فى أسعار موسم التخفيضات الذى يعرف بـ"بلاك فرايدى" 2019، يتم رصد الشركات التى تعلن مشاركتها فى موسم التخفيضات والتأكد من أن التخفيضات حقيقية، لمنع تعرض المواطنين للخداع والغش .

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين بضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء، لافتا إلى أن الجهاز شكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والعروض المعلن عنها للسلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية، والتصدى للمخالفين من التجار المتلاعبين والعروض الوهمية المعلن عنها للمستهلكين بغرض تضليلهم.