ديلى ميل: الملياردير dan bilzerian يخطط للترشح لانتخابات رئاسة أمريكا 2024

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صحيفة الديلى ميل البريطانية
وقال دان مازحا أنه قد يقفز إلى السباق الخاص بالرئاسة الأمريكية، قائلا ردا على سؤاله إذا كان جادًا في الترشح لعام 2024 "نعم ، أعتقد أن هذا سيكون وقتًا كافيًا لإنجاز عملي".
وكان أعلن دان نيته التصويت لصالح مغني الراب "كاني ويست" على حساب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعندما طُلب منه التعليق على نية كاني ويست المعلنة بالترشح للرئاسة، خلال خمس سنوات، قال لاعب البوكر المحترف السابق لـ TMZ: ”إنه أفضل من هيلاري“، ثم أضاف وهو يضحك: "أعتقد أنه سيتنافس ضدى، سوف نرى".
وسُئل بلزريان، البالغ من العمر 38 عامًا، المولود في تامبا بولاية فلوريدا، عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب سيؤيده على حساب كاني، قال ضاحكًا: ”ربما كاني، سوف نرى“.
وإذا ترشح بلزريان بالفعل ضد كاني ويست، فإن ذلك سيجعل اثنين من أنصار ترامب يتنافسان وجهًا لوجه.
ومن المعروف أيضًا أن بلزريان مهتم بالسياسة، ففي عام 2015، بعد أن أعلن ترامب ترشحه للرئاسة، قام بلزيريان بتغريد صورة لنفسه مع ترامب يُعلن تأييده له.
ويُعرف بلزيريان باسم "ملك إنستجرام"، حيث إن لديه أكثر من 29 مليون متابع، ويمتلئ حسابه الخاص على ”إنستجرام“ بالصور ومقاطع الفيديو التي تظهره بصحبة العديد من النساء اللاتي يرتدين ملابس مثيرة فضلًا عن مجموعة من الأسلحة.
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