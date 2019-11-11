شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من اللجوء لـ" دكتور جوجل" فى تشخيص الأمراض تجنبا للقلق والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة حديثة من الاستعانة بمحرك البحث الأشهر "جوجل" فى تشخيص بعض الأمراض، تجنبا لمزيد من التعب والقلق، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



جريدة الديلى ميل

وكشفت الدراسة التى أجريت بالتعاون مع مؤسسة ،"Let's Get Checked" ، أن 2 من كل 5 في الولايات المتحدة، يتوهمون إصابتهم بمرض خطير، بعد لجوئهم إلى البحث عبر "جوجل".

وأجرت الدراسة استبيانا للرأي، شارك فيه 2000 شخص، وكانت نتائجه مفاجئة، إذ تبين أن 43% من المشاركين بحثوا عن أعراض بعض الأمراض على شبكة الإنترنت، وانتهى بهم الأمر للاعتقاد أنهم مصابين بأمراض خطيرة، بينما هم في الواقع ليسوا كذلك.

كما كشف الاستبيان، أن نتائج الباحثين على "جوجل" كانت غير دقيقة بنسبة 60%، وأن 74% من المشاركين قالوا إن القلق لديهم زاد الضعف بشأن صحتهم، بعدما بدءوا البحث عبر "جوجل".

Advertisements

وعن أسباب لجوء الأمريكيين إلى "دكتور جوجل"، فقد تنوعت ما بين تكلفة الرعاية الصحية، وعدم تصديق الأطباء للمرضى عندما يحدثون عما يعانون منه، وأخيرا عدم وجود الوقت لحجز موعد لزيارة الطبيب.