تعرف على العالم الكيميائى الفنلندى الحاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1945

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وكان عضو فى الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، والأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الهندسية، والأكاديمية البابوية للعلوم، والأكاديمية الألمانية للعلوم ليوبولدينا، والأكاديمية البافارية للعلوم والعلوم الإنسانية، والأكاديمية الوطنية للعلوم.
وفي عام 1931 عين أستاذ كيمياء حيوية في المعهد الفنلندى للتكنولوجيا بهلسنكي ومن ثم في جامعة هلسنكى.
ونال جائزة نوبل في الكيمياء تقديرا لأبحاثه في مجال الكيمياء المطبقة للتغذية والزراعة، وأطلق على كويكب اسم "1449" فيرتانن تكريما له.
وكان يعمل كيميائيا، وعالم كيمياء حيوية، وأستاذ جامعي، ومخترع تعديل قيمة خاصية المهنة (P106) في ويكي بيانات.
وتوفى 11 نوفمبر 1973 (عن عمر ناهز 78 عاماً).
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