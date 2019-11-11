شكرا لقرائتكم خبر عن انهاء خدمة عبد القادر محمد المهدى خطيب بأوقاف القاهرة لانقطاعه عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة، انهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة عبد القادر محمد المهدى محمد صالح إمام وخطيب بأوقاف القاهرة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية نظرًا لانقطاعه عن العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.