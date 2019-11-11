مباراة كرة قدم واكتفاء ذاتي.. فعاليات المنتدى الثالث للسجون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث لقطاع السجون.

وجاء تنظيم المنتدى؛ لشرح أوجه الرعاية الصحية للسجناء وحجم التطور داخل مستشفيات القطاع والاهتمام بحقوق الإنسان، والرد على الشائعات التي أطلقت حول أماكن الاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.

وتفقد اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وأعضاء بمجلس النواب، وإعلاميون، وممثلون عن منظمات دولية منطقة سجون طرة؛ للاطلاع على الأحوال الصحية والمعيشية للنزلاء.

واطمأن مساعدا الوزير والوفود المشاركة في المنتدى، على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، والرعاية الطبية المقدمة لهم، وسؤال السجناء المرضى الذين أكدوا حسن الرعاية المقدمة لهم ومن يحتاج إلى تدخل خارجي يتم تحويله إلى مستشفى خارجي.

Advertisements

وزارت الوفود، مطبخ السجن للاطمئنان على جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء، فضلاً عن إجراء جولة ميدانية في المنطقة الصناعية والقائم عليها نزلاء السجون، في مصانع الأخشاب والحديد، إضافة إلى زيارة مزارع الدواجن والنعام، ومحطة إنتاج البيض المتواجدة داخل منطقة سجون طرة، فيما تابعوا مباراة كرة قدم بين فريقي من نزلاء السجون.

وخلال الزيارة أكد اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن السجون تحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السلع المُقدمة للنزلاء.

وذكرت وزارة الداخلية، أنها تهتم بأوضاع النزلاء الصحية، والاجتماعية، ووضع السياسات والخطط، وتسعى نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية، وتحرص على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون، وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية بالبرامج والدورات التدريبية.

وحرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، بتأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم في المجتمع.