الفريق السيمفوني العسكري يختتم عروضه بالمهرجان الدولي السادس بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اختتمت فعاليات المهرجان الدولي السادس للموسيقات العسكرية، والذي أقيم بمدينة "نانتشانغ" الصينية بمشاركة عشر فرق دولية من مختلف قارات العالم، وثلاث فرق عسكرية مثلت أسلحة القوات البرية والجوية والبحرية الصينية.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، أن الفريق المصري قدم آخر عروضه الفنية بالمهرجان تضمنت عزف لمقطوعات موسيقية مصرية وصينية وعالمية مصحوبة بتشكيلات تنظيمية متقنة في أجواء احتفالية تحت أحدث وسائل الإبهار البصري العالمية، ووسط تشجيع حماسي من الجماهير التى أشادت بالفريق المصري من خلال التصفيق الحار ورفع العلم المصري بين أيادي المشاهدين بمختلف أعمارهم عرفاناً وتقديراً لمصر وفريقها السيمفوني العسكري خلال تقديمه للعرض .

فيما تعد الحفلة الختامية لوحة فنية متكاملة امتزجت فيها كل ألوان الإبداع الفني الذى يحكي التراث الثقافي والحضاري لمختلف الدول المشاركة بالمهرجان .

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وقدم فريق الموسيقات العسكرية المصرية على مدار فعاليات المهرجان عدد من العروض المميزة في فقرات صباحية ومسائية بالساحات والطرق الكبرى والميادين الرئيسية لمدينة "نانتشانغ" أبرز خلالها الحضارة المصرية التي امتدت إلى آلاف السنين من خلال الزي الفرعوني الراقي .

وشهدت الميادين والساحات عروضاً لكل الفرق التى رسمت ملامح التراث الخاص بها في لوحات فنية متميزة ليكون المهرجان بمثابة أرض خصبة لملتقى فنون كافة حضارات العالم .

وأصبحت مشاركة الفريق السيمفونى العسكرى المصرى مطلب دولي من كافة الدول التي تقيم المهرجانات والمسابقات العسكرية الفنية الكبرى، والذي يعكس مدى المحتوى الفني الراقي والعروض المتميزة التي تقدمها الموسيقات العسكرية خلال الآونة الأخيرة.

وتعد مشاركة الفريق المصري امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الموسيقات العسكرية المصرية في جميع المحافل الدولية التي تشارك بها.