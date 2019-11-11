القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية بدمياط والقليوبية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكري العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية بعدة مدارس بمحافظتي دمياط والقليوبية استمرارًا للاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدني.
بدأت الندوات بآيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء، أعقب ذلك الفيلم التسجيلي عن انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم الفيلم التسجيلي عن المشروعات القومية التي تتم بسواعد أبناء مصر.
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية لأبناء القوات المسلحة، ثم كلمة لأحد ضباط مكافحة الإرهاب في معركة الفرافرة، أعقبه محاضرة عن سلوكيات حب الوطن.
وقدمت طلائع مديرية الشباب والرياضة بدمياط عروضاً فنية وأوبريت عن نصر أكتوبر وكذا استعراضات فنية وكورال مدارس النيل الدولية بالقليوبية، وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء من الجيش والشرطة وعدد من أسر المصابين.
حضر الندوات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية لمحافظتي دمياط والقليوبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
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