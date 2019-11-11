مصر | إسناد قضية "كتائب حلوان" إلى دائرة المستشار محمد شيرين فهمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسناد قضية "كتائب حلوان" إلى دائرة المستشار محمد شيرين فهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي أسامة بيومي، بأن المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قد وافق على إسناد القضية المعروفة إعلاميًا بـ " كتائب حلوان " إلى الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي المقرر انعقادها بمجمع محاكم طره بدلًا من دائرة المستشار شعبان الشامي التي تقرر حلها بقرار من محكمة استئناف القاهرة ضمن الأربع دوائر إرهاب التي تم حلها.

ومن الجدير بالذكر أن القضية متهم فيها 215 متهمًا وكان من المقرر نظرها بجلسة 17 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

