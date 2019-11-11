مصر | رمال بـ"فمه وأذنه وأنفه".. لغز مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمال بـ"فمه وأذنه وأنفه".. لغز مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات ومعاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بمنطقة سقارة، وتبين أنه حال حفر "سيد.أ"، في العقد الثاني من عمره، تنقيبا عن الآثار بالمنطقة، إنهارت عليه الرمال، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بإختناق.

وأضافت التحريات أن أهليته تمكنوا من إنتشال جثته ونقله إلى منزله، وبإستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه، لإستخراج شهادة الوفاة بعد إدعاء أهليته بأن وفاته طبيعية، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين لمفتش الصحة بوفاته إثر إختناق، ووجود رمال بـ" فمه وأذنه وأنفه "، مما أثار الشك حولهم، فقام بإبلاغ الشرطة.

وبينت التحريات أنه إبلاغ الشرطة وحضور قوة أمنية وإعادة مناقشة أهليته تبين أنه كان يحفر بمنطقة سقارة تنقيبا عن الآثار ولقي مصرعه بعد إنهيار الرمال عليه.

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وكان لقى عامل مصرعه إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بمنطقة سقارة، التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.