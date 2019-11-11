أخبار مصر | الآلاف يشاركون في "مجلس حديثي" بالجامع الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يشاركون في "مجلس حديثي" بالجامع الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد الآلاف من طلبة العلم من مصر والعالم، مساء اليوم الاثنين، لحضور المجلس الحديثي الأول خلال عام 2019، لقراءة وإسناد كتاب "عَرْفُ التعريف بالمولد الشريف"، للإمام الحافظ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، بالتزامن مع احتفال الجامع الأزهر بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.وحضر المجلس الحديثي الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على رواق الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

وتناول كتاب "عَرْفُ التعريف بالمولد الشريف" نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحمله وولادته ومولده وبركته، وعجائب ليلة المولد الشريف ورضاعه، كما تناول تجارته للسيدة خديجة وزواجه بها، بالإضافة إلى بعثته ورحلة الإسراء والمعراج وهجرته إلى المدينة، فضلًا عن تناوله حجة الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم.

ويأتي هذا المجلس الحديثي في إطار المبادرة التي تبناها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قبل عدة سنوات، لإعادة إحياء الأروقة الأزهرية، لتمارس دورها التاريخي في تقديم العلم الشرعي، وفق المنهج الأزهري المنضبط، لطلبة العلم كافة من جميع الأعمار، وطوال العام بلا انقطاع، ودون أي مقابل مادي، وذلك لقطع الطريق على من يروجون لأفكار وفتاوى متشددة أو شاذة.