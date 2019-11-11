أخبار مصر | "عبد السند يمامة" عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد السند يمامة" عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعين الدكتور عبد السند يمامة، عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بحزب الوفد.

وقال المستشار بهاء أبو شقة: إن عبد السند يمامة سيكون إثراءًا بمعهد الدراسات السياسية وتفعيلًا لدوره في إعداد كوادر حزبية على درجة عالية من الكفاءة السياسية والوطنية.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، يعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق في جامعة المنوفية، ومحاميًا بالنقض وعضو بالهيئة العليا لحزب الوفد.



وصدر له 25 مؤلفًا حتى الآن بينها 3 باللغة الإنجليزية و2 باللغة الفرنسية وآخر هذه المؤلفات بعنوان "المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية".

