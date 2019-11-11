أخبار مصر | رئيس "المصريين": بعض المنظمات الحقوقية تصدر تقاريرا مغلوطة لأهداف سياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": بعض المنظمات الحقوقية تصدر تقاريرا مغلوطة لأهداف سياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، هجوما حادا على بعض منظمات حقوق الإنسان التي تصدر تقاريرا غير صحيحة عن مصر، مشيرا إلى أنها ممولة وتتعمد تشويه صورة مصر خارجيا.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن معظم المنظمات الدولية تنشر أخبارا ضد مصر لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السجون المصرية من أفضل السجون على مستوى العالم.

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واستنكر رئيس حزب "المصريين"، التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي انتقد نظام السجون في مصر، وزعم أنه السبب وراء وفاة محمد مرسي مؤخرًا، مشيرا إلى أن التقرير يفتقد المصداقية والأدلة.

وأوضح أن كل كلمة في التقرير تفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع السجون فيها، مؤكدا أن الهدف من هذا التقرير هو عمل «شو»، نافيا ما يسعى البعض لإشاعته بشأن تسبب نظام السجون في وفاة مرسي، باعتبار أن نظام السجون في مصر ليس به ما يدفع لذلك، مطالبا المصريين بالحذر من تلك المنظمات التي لا تريد للشعب المصري أي خير.

وفي السياق نفسه أشار رئيس حزب المصريين، إلى أن الإخوان أفرزوا عددا من المنظمات في الخارج أرسلوا بيانات وأخبار صحفية مغلوطة لبعض المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن تقارير تلك النظمات الممولة ليس لها قيمة قانونية ولكنها دعائية.