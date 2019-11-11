أخبار مصر | "الرياضة" تطلق النسخة الثالثة من دوري مراكز الشباب للصم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق النسخة الثالثة من دوري مراكز الشباب للصم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثالثة لدوري مراكز الشباب للصم، من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، بمنافسات المجموعة التمهيدية، والتي تضم محافطات الوادى الجديد، جنوب سيناء، مطروح وذلك بمحافظة القاهرة.

ويهدف إقامة دوري الصم الي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب، ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بث روح المنافسة الشريفة بينهم، اكتشاف المواهب، وزيادة الانتماء، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4 مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة منتصف ديسمبر المقبل، وتختتم بمحافظة مطروح مارس2020.

Advertisements

وتضم المجموعة الأولى محافظات القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج وتقام بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف وتقام بمحافظة البحر الأحمر

وتضم المجموعة الثالثة محافظات الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس وتقام بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية وتقام بمحافظة مطروح.

ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بمحافظة الاسكندرية مطلع أبريل 2020.