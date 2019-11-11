شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص في عقده الثالث مصرع، الاثنين، فيما أصيب ٤ أخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ملاكي في ترعة الكسارة، بدائرة قسم الصالحية الجديدة بالشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغًا لقسم شرطة الصالحية الجديدة، بإنقلاب سيارة ملاكي في ترعة الكسارة بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرع شخص يدعي «محمد. ف. ع» ٣٠ عاما ومقيم بمركز ديرب نجم، وإصابة ٤ آخرين بإصابات متنوعة.

من جانبه أفاد الدكتورعصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.