شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الشعبي يشهد عرض اصطفاف 520 معدّة لمجابهة الأزمات بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الأحد، فعاليات عرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، وذلك في ساحة كبرى بجوار بوابات طريق أسيوط/ القاهرة الغربي، ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 54».

جاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والعميد أركان حرب ايهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد واللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون البيئة وتنمية المجتمع والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة واللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية ورؤساء إدارات المرور والحماية المدنية والهيئات والشركات ومرفق الإسعاف.

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واستعرض المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، ملامح عرض الاصطفاف والقوات والمعدات المشاركة في الاصطفاف التي ضمت أكثر من 520 معدة من المعدات الثقيلة وأوناش وروافع ولوادر وحفارات وسيارات ووحدات التدخل السريع ومعدات الإطفاء والحماية المدنية وأجهزة التعامل مع المفرقعات وشرطة النجدة والمرور والمسطحات المائية وسيارات ومعدات الإسعاف والموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي كما استعرض المقدم مقاتل عبدالله غانم رئيس قسم الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة التوجيه الطوبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف المعدات.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المحافظة خلال عام ثم عرض لفيلم تسجيلي عن مشروع التدريب العملي على مجابهة السيول، والذى تم تنفيذه في سبتمبر الماضي بالتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء.

وتفقد الحضور موقع اصطفاف المعدات والآليات للتأكد من صلاحيتها ومدى استعدادها لمجابهة الكوارث والأزمات كما تم إجراء اختبار لجميع المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي ظروف طارئة وصافحوا العاملين عليها معبرين عن بالغ سعادتهم بعرض المعدات وحالتها العملية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة وتنوع المعدات.

وأشاد اللواء أركان حرب خالد مصطفى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بتميز عرض الاصطفاف بالمحافظة وتميز وتنوع المعدات التي تزخر بها قطاعات الحماية المدنية والإنقاذ السريع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور، موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات.

عرض اصطفاف 520 معدة لمجابهة الأزمات بأسيوط

عرض اصطفاف 520 معدة لمجابهة الأزمات بأسيوط

عرض اصطفاف 520 معدة لمجابهة الأزمات بأسيوط