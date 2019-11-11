شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من انقطاع شبكات المحمول والإنترنت عن جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت منطقة جنوب البحر الأحمر بحلايب منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين انقطاع شبكات المحمول والإنترنت، بسبب سقوط الأمطار، وسوء الطقس. وطالب أهالي المنطقة مسؤولى شبكات المحمول بإصلاح الأعطال، لإعادة العمل لها مرة أخرى. كانت منطقة حلايب شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

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