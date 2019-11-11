شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة المغربية في زيارة للغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل رجل الأعمال المصري، كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بدولة المغرب الشقيقة، وذلك خلال زيارتها لمدينة الغردقة. وأبدت العلوي إعجابها الشديد بمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية وبحفاوة الاستقبال.

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